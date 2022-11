“Lorenzo Biagiarelli sta male. Lo volevano fuori, l’hanno fatto fuori”. È la ballerina Anastasia Kuzmina a dirlo rispondendo su Instagram alle domande dei suoi follower e affrontando con loro il tema dell’eliminazione a Ballando con le Stelle. Ma facciamo un passo indietro. La coppia è stata eliminata a sorpresa nell’ultima puntata del dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci: un vero colpo per lo chef e la sua insegnante, dato che stavano portando avanti più che discretamente la gara. “Sento di aver fallito in qualche modo. Però alla fine non potevo nemmeno combattere con tutto l’odio che Lori ha addosso. Lo volevano fuori, l’hanno fatto fuori”, si è sfogata la ballerina sui social.

Quindi ha spiegato che anche Biagiarelli non ha preso bene l’esclusione: “Lore sta male. Mi ha detto: ‘Abbiamo fatto l’errore di pensare che io fossi un concorrente come gli altri’. Vero, abbiamo pensato bastasse ballare e migliorare. Abbiamo sbagliato. PS: Sua suocera è morta 10 ore prima della puntata”. Lo chef, volto di “È sempre mezzogiorno” e fidanzato di Selvaggia Lucarelli (che ha perso appunto la madre per Covid), aveva dimostrato infatti di tenere particolarmente alla gara, impegnandosi al massimo e dando il meglio di sé settimana dopo settimana. Certo è che ancora non è detta l’ultima parola: la coppia può infatti sperare nel rispescaggio.