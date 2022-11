“Alle Maldive c’è stata la riconciliazione ufficiale”. I media argentini non hanno dubbi: Mauro Icardi e Wanda Nara hanno fatto pace. La coppia sta trascorrendo infatti qualche giorno di vacanza in intimità, tra palafitte extra lusso e acque cristalline: la condizione ideale per chiarirsi e lasciarsi alle spalle i problemi degli ultimi tempi. O forse, più realisticamente, è solo una parentesi idilliaca: dando un’occhiata ai rispettivi profili social, non ci sono foto che li ritraggono insieme, anzi, sembrano entrambi da soli nello stesso posto. Spiccano solo i commenti dell’attaccante che, ad esempio, sotto una foto della moglie in bikini scrive: “Sempre più bella” con tanto di cuoricino.

“La riconciliazione tra Wanda e Icardi? Finché sono felici va bene tutto. Io voglio la felicità di mia sorella, della famiglia, dei figli, di Mauro…“, ha commentato Zaira Nara, sorella di Wanda, su ‘Intruders’. E a frenare gli entusiasmi dei giornali argentini ci sono anche le parole della stessa Wanda Nara che solo pochi giorni fa, in un’intervista al Corriere della Sera, diceva: “Lui ogni due per tre prova a riconquistarmi, l’altro giorno è venuto a prendermi in aeroporto con la macchina piena di fiori, poi mi ha portato fuori a cena e mi ha detto: ‘Non mi arrendo’. Benissimo, ma io so già che, se tornassimo insieme e tra due mesi gli accennassi una nuova proposta di lavoro, saremmo punto e a capo. Mia madre da giovane faceva l’attrice. Ha conosciuto mio padre e ha smesso. E io, nel 2022, non posso permettere che la storia si ripeta”. Non resta che attendere le parole dei diretti interessati per capirne di più su questo ritorno di fiamma.