Selvaggia Lucarelli ha annunciato sui social, lo scorso sabato 19 novembre, la scomparsa della sua mamma: “Questa mattina presto mia madre, Nadia, è morta. È morta di Covid e di compromessi. Quelli che tutti abbiamo accettato per continuare a vivere, lasciando inevitabilmente indietro qualcuno”. Nadia Agen aveva 79 anni ed era malata di Alzheimer. Era ricoverata in ospedale per covid. In molti sui social hanno criticato Lucarelli per aver partecipato a Ballando con Le Stelle a poche ore dal lutto. Non si è forse liberi di vivere il lutto come si crede e secondo come ci si sente?

Oggi 22 novembre, la giornalista ha pubblicato su Instagram una bellissima poesia scritta dalla sua mamma: “È dolce/Pensavo che fosse difficile/ Pensavo che avrei pianto/Forse sofferto/È dolce invece morire/Aspetto te e ho l’abito verde perché mi hai detto una volta che ti piaceva…“. Quando l’ha scritta mia madre aveva 20 anni”, il commento della giornalista. Alla quale la redazione di FQMagazine manda un grande abbraccio.