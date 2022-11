Giorgia Meloni, in conferenza stampa, inciampa di nuovo sui numeri. In manovra ci saranno “200 miliardi per la sanità”, dice parlando ai giornalisti. Una cifra che poi corregge in coda al punto stampa: “Devo correggere un dato che era sbagliato, devo aver detto che mettiamo 200 miliardi sulla sanità…ho chiesto al ministro Giorgetti se li trovava nell’ultimo quarto d’ora ma dice che lui non li ha …sono 2 miliardi scusate ma immagino lo abbiate capito da soli”.