“È da una vita che voi volete insegnarmi qualcosa. Ma se con questo intende se ho imparato a non difendere gli interessi nazionali, le dico che no, non ho imparato. Perché continuerò a farlo”. Ha risposto così Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, a chi le chiedeva se dopo il caso diplomatico con la Francia, per la gestione dei migranti, avesse “imparato” un approccio differente con gli stati membri dell’Unione europea. “Come mi sembra che si stia verificando, qui intorno non sta crollando nulla, non arriveranno le piaghe d’Egitto. Quando si vuole rispetto e si rispettano gli altri, si ottiene rispetto”.