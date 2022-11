Cristina Corrada è una metafonista. Intanto, la metafonia è un presunto fenomeno paranormale che riguarda la manifestazione di voci o immagini di origine apparentemente non umane in registrazioni, ricezioni o amplificazioni tramite strumentazione elettronica, da un cellulare, una radio ad altre apparecchiature. Si tratta, in poche parole, di una comunicazione con i defunti. Siamo nell’ambito di quella che viene definita pseudoscienza dato il mancato riconoscimento da parte della comunità scientifica. Tornando a Cristina Corrada ospite di Zona Bianca, su Rete 4, la metafonista ha dichiarato di essere in contatto con Nadia Toffa, la conduttrice de Le Iene scomparsa nel 2019. “Io ho cominciato questo percorso perché volevo mettermi in contatto con mia mamma – ha spiegato Corrada – Durante i mesi successivi alla sua dipartita (di Toffa, ndr), lei ha iniziato a dare dei segni. Ricevevo degli apporti, delle monete. Mentre camminavo per casa mi cadevano delle monete ai piedi, dei centesimi plasmati a mezz’aria. È stato complesso anche per me. Ho comunicato con lei per due anni. Per tutto questo tempo mi ha detto delle frasi che mi facevano pensare, poi parlando con una medium è emerso che Nadia in un’altra vita fosse stata mia sorella. Quando Nadia è andata nell’altra dimensione sapeva chi ero e che si poteva fidare di me”. Qualche tempo fa anche la presunta medio Susy Gallesi ha raccontato a Barbara D’Urso: “La mamma di Nadia Toffa ha partecipato, ieri, ad un convegno dove ha fatto ascoltare delle registrazioni della figlia. E proprio in quel momento ho avvertito qualcosa. La sentivo lì (Nadia), ho sentito voci, tante voci di Nadia”.