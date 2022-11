Oltre 615mila dirham. Al cambio 161mila. È il conto choc di una cena ad Abu Dhabi, nel famosissimo ristorante di Nusret Gökçe, conosciuto come Salt Bae. A pubblicare lo scontrino da capogiro è stato lo stesso imprenditore, macellaio e ristoratore turco con la didascalia, apparentemente ironica, “la qualità non è mai costosa”.

La foto dello scontrino ha fatto rapidamente il giro del web: al tavolo c’erano 14 ospiti, con una quota pro-capite di circa 11mila euro a testa. A far lievitare il prezzo sono state, soprattutto, le bottiglie di Petrus, 85mila euro per cinque bottiglie, più 52mila euro per altre due bottiglie di Petrus 2009.

Tutti i commensali hanno preso la carne, specialità dello chef, conosciuto in particolare per il gesto di recarsi personalmente al tavolo per salarla. In particolare i commensali hanno speso 315 euro per 5 carpacci di manzo, 1440 euro per due bistecche “ottoman” ricoperte di oro commestibile, 1200 euro per la per due “golden sirt” e poi, ancora, 2300 euro per la “golden Instambul”. Prezzi sicuramente gonfiati dall’oro alimentare che ricopre la carne. Ma non solo. Un esempio? Un cocktail Negroni è costato 20 euro, mentre 4 porzioni di patatine fritte costavano 47 euro.