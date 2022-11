Era diventata famosa in tutto il mondo con video di “Casa Surace“. Ora i suoi fan la ricorderanno con affetto: è morta, a 89 anni, Nonna Rosetta, diventata celebre grazie a “Casa Surace” e vera nonna di Beppe Polito, uno dei membri del collettivo di videomaker. La donna era nata a San Giorgio a Cremano, nel Napoletano, nel 1933, ma si era trasferita da tempo a Sala Consilina, in provincia di Salerno, dove fa base anche il gruppo di creativi. Le produzioni di “Casa Surace” hanno raggiunto milioni di visualizzazioni in tutto il mondo: tradotti in molte lingue, tra cui il cinese e il portoghese, i video in cui Nonna Rosetta è protagonista sono molto amati. L’ultima apparizione circa un mese fa, con una clip sul risparmio energetico.