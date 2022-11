“Cos’è il genio? È fantasia, intuizione, colpo d’occhio e velocità d’esecuzione”, spiegava il Melandri nell’indimenticabile Amici Miei atto II. Ora questa definizione si può applicare a OnlyFans e a due creator super attive da anni sulla piattaforma, Alessia e Martina. La loro proposta: volete diventare super popolari e fare un sacco di soldi? Ecco qui l’Accademia di OnlyFans. Una serie di corsi (a pagamento, è ovvio) per imparare a “generare dipendenza” tra i frequentatori. Usando anche la “psicologia dell’ammiratore perfetto” per convincere gli utenti a comprare sempre più contenuti.

Sfruttando il trend del momento, le due giovani partono da un presupposto. Anche su OnlyFans non ci si può improvvisare. Non basta proporre qualche foto o qualche filmatino per ottenere subito il successo e rendere l’operazione redditizia. Anche perché la concorrenza sta diventando sempre più vasta. E allora? Servono conoscenze e tecniche precise. Così si propongono come docenti, forti della loro esperienza. Sui social si propongono come le GioTwins e sono davvero gemelle: “Due sorelle, un angelo e un diavolo unite insieme per offrire contenuti al doppio della piacevolezza”. Ora vendono i libri e i loro corsi di formazione. Ma come invogliare chi vuole mettersi in gioco sulla piattaforma? Con questa frase: “È il primo giorno del mese e sei appena tornata a casa dopo una giornata passata fuori. Decidi di dare un’occhiata al tuo saldo bancario; dopotutto, oggi è il giorno in cui OnlyFans paga il tuo stipendio. Accedi al tuo home banking e lo vedi: un bonifico inentrata pari a 20.148,47 dollari, l’equivalente di 18.801,27 euro al cambio attuale”.

Può accadere davvero? Si possono guadagnare davvero 20 mila euro al mese? Loro giurano di sì: “Vuoi vedere come si fa? Ecco i nostri corsi”.

Così, sul calco delle tante proposte in rete che promettono un rapido arricchimento con l’uso della finanza personale (ma è sempre meglio fare attenzione) le GioTwins spiegano quali sono i migliori modelli di business. Con slogan abbastanza stereotipati: “È proprio grazie a questa piattaforma che migliaia di ragazze sono riuscite a cambiare la loro vita, guadagnando in un solo mese l’equivalente di un anno di lavoro tradizionale”. Bitcoin, criptovalute? Macché: con i contenuti per il popolo di OnlyFans. E così, ecco i corsi “per ottenere orde di seguaci”. Si parte dall’inizio: come creare un profilo e impostare i pagamenti. Poi si passa ai contenuti, alle strategie. Al marketing. Con il modulo “creare contenuti che generano dipendenza” per arrivare all’obiettivo finale: ottenere “ammiratori fedeli e di lunga durata, pronti ad implorarti di realizzare nuovi contenuti per loro”.

Siamo a un passo dalla manipolazione? Le due si cautelano con un avviso: “I contenuti di questo modulo sono estremamente controversi e potrebbero essere definiti “manipolatori” dal pubblico più sensibile. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per l’uso improprio dei concetti qui espressi”. Si parte dall’e-book che costa 17 euro. Un’infarinatura di base. Poi ci sono i corsi. Via via sempre più cari, secondo il livello di specializzazione: 279 euro, poi 497, poi 797, infine 1.397. Non è facile addentrarsi in questo mondo, ci vogliono anche conoscenze tecniche e finanziarie. E non è un caso se una delle domande ricorrenti che viene loro posta sui social non riguarda le foto o gli slogan , ma “quindi bisogna aprire la Partita Iva?”.