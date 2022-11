Jay Leno, leggenda della televisione americana ed ex conduttore del ‘Tonight Show‘, è stato ricoverato in ospedale con gravi ustioni dopo che una delle sue auto ha preso fuoco in garage a Los Angeles. “Sono rimasto gravemente ustionato ma sto bene. Ho solo bisogno di una o due settimane per rimettermi in piedi”, ha dichiarato il presentatore 72enne a Variety. Ieri Leno aveva cancellato la sua partecipazione ad un evento a Las Vegas a causa di una “emergenza medica”.

Noto per i suoi monologhi introduttivi in cui prendeva in giro i suoi ospiti, siano essi personaggi politici o celebrities, il presentatore ha condotto il programma serale per 22 anni, prima di essere sostituito dal comico Jimmy Fallon nel 2014. Collezionista di auto, ha anche condotto un show sul tema, ‘Jay Lenòs Garage’.