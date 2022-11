Tina Cipollari è portatrice di risate e ironia e anche durante l’ultima puntata di Tu sì que vales è stata protagonista di un momento esilarante. Ad essere protagoniste di questo simpatico siparietto sia Maria De Filippi che Sabrina Ferilli. Dopo essere apparsa per due settimane sempre nel dietro le quinte dello show, accrescendo l’attesa dei fan, finalmente l’opinionista storica di Uomini e Donne ha fatto il suo ingresso sul palco dello show di Canale 5 per presentare il suo ultimo libro. Visto il contesto, appena messo piede nello studio, la Cipollari ha iniziato a raccontare una marea di bugie dicendo di aver preparato un numero strepitoso che prevedeva un’esibizione aerea con un team canadese: “Sei mesi di preparazione, ore e ore di allenamento. Il team però si è rifiutato di esibirsi perché lo avete fatto aspettare troppo”.

Dopo essersi presentata ai giudici, la Cipollari raccoglie i complimenti di Sabrina Ferilli che abbracciandola afferma: “Tina, io ti voglio baciare perché mi stai simpaticissima e perché trovo che sei una donna di un’intelligenza particolare oltre che ad essere bella”. L’opinionista ringrazia e si avvia verso l’uscita del palco, ma è la De Filippi a richiamarla sul palco ricordandole dell’ultimo libro che ha pubblicato: “Ah sì, il libro, ho scritto un libro, si chiama Piume di Struzzo, Sabrina compralo che è bellissimo”, prendendo il libro tra le mani e mostrandolo davanti alle telecamere. Ma la De Filippi, conoscendo bene la sua creatura televisiva, commenta: “Che para***o che sei, fai veramente vergogna”. “Non posso parlare del libro, altrimenti piango”, replica Tina chiedendo nuovamente dove fossero le telecamere per promuovere al meglio la sua ultima fatica letteraria. Ma a questo punto è la padrona di casa a intimare all’opinionista di abbandonare la trasmissione: “Tina vai via, non puoi, vai via! Il team canadese è una bufala. Tu sei elegantissima e para****ssima”, tra le risate del pubblico presente nello studio.