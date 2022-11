Lando Buzzanca è stato ricoverato in ospedale per via di una caduta. Nulla di grave, come ha spiegato il figlio che è intervenuto telefonicamente durante la puntata di Pomeriggio 5: “Papà non ha avuto una cosa grave ma un piccolo incidente di percorso. È scivolato dalla sedia a rotelle e ha battuto la fronte. È stato ricoverato in ospedale per precauzione perché ha un piccolo versamento, ma nulla di grave perché è stato un lieve colpo”. L’attore, 87 anni, è ricoverato dal 27 dicembre 202, in una residenza per anziani (Rsa) di Roma. Il figlio Massimiliano ha spiegato che Buzzanca è stato sottoposto a due tac e che dovrebbe trascorrere tutto il fine settimana all’ospedale Gemelli di Roma: “Mi danno notizie comunque sempre sporadiche. Dovrebbero averlo portato oggi (ieri, venerdì 11 novembre) in geriatria, dovrebbe rimanerci anche nel weekend. Era tranquillo e dormiva nelle ultime ore, quando ho avuto le ultime notizie“. Poi alcuni rassicurazioni generali: “Da un mese e mezzo papà è un pochino più vispo e ha preso un po’ più di peso, quindi sta meglio, purtroppo questo incidente non ci voleva”.