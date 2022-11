Maltrattamenti in famiglia, “condotta contraria alla morale delle famiglie”, violazione degli obblighi di assistenza morale. Sono queste alcune delle accuse a cui dovrà rispondere Mauro Caucci, l’ex marito di Noemi Bocchi: la nuova compagna di Francesco Totti – che proprio oggi affronterà la prima udienza per il cosiddetto “Rolex gate”, durante la quale si rivedrà faccia a faccia con Ilary Blasi – ha infatti denunciato nel 2019 l’ex coniuge e quest’ultimo è stato rinviato a giudizio, dunque, dovrà difendersi dalle accuse circostanziate che la Bocchi ha presentato nel settembre di tre anni fa.

NOEMI BOCCHI E IL MATRIMONIO CON CAUCCI – Noemi Bocchi e Mauro Caucci sono stati sposati per nove anni e le nozze furono celebrate a Tivoli, dove lui lavora come team manager della squadra di calcio locale. “Appartiene una facoltosa famiglia che da quasi un secolo commercia marmo in Italia e all’estero ed è proprietaria di alcune cave a Guidonia (a pochi chilometri da Tivoli) e Carrara”, scrive il Corriere della Sera, ricordando che il matrimonio è proseguito senza problemi e che la coppia ebbe tra il 2011 e il 2014 due figli, una femmina e un maschio. Nel 2017 però le cose cambiano: Caucci subisce un grave lutto e dopo quell’evento “ha cominciato ad allontanarsi da me e dai figli, portando in casa un clima di totale assenza di rapporto e dialogo, dicendo che ormai la sua vita non aveva più senso”. Nel novembre dello stesso anno esce di casa e lascia la moglie.

LA CRISI E IL DIVORZIO – I nervi tra i due si fanno subito tesi, tanto che la Bocchi deposita un ricorso per separazione giudiziale, visto che i tentativi di mantenere un rapporto civile falliscono. A quel punto, racconta la donna, “mio marito ha cominciato a farmi mille pressioni per accettare le sue condizioni, promettendomi che non mi avrebbe fatto mancare nulla, come nulla sarebbe mancato ai nostri figli”. Ed è nell’aprile del 2019 che i due ex coniugi firmano un accordo consensuale “in base al quale Caucci dovrà versare 1.250 euro al mese per ciascun figlio (cosa che poi non sempre avverrà)”. Ma una settimana dopo la firma, le cose inaspettatamente precipitano.

L’AGGRESSIONE, IL MALATRATTAMENTI E LA DENUNCIA – È la notte del 1° maggio quando Caucci si presenta a casa dell’ex moglie e inizia a citofonare in maniera insistente, lei lo prega di andarsene ma lui insiste e alla fine entra in casa. “Una volta entrato, le mette le mani al collo, la strattona (l’uomo pesa 116 chili). Bocchi si rifugia in bagno, Caucci minaccia allora di buttar giù la porta; poi la aggredisce e all’alba va via”, riporta il Corriere. Che aggiunge: “Qualche giorno dopo le chiede un incontro, sostiene di non ricordare niente, ma quando lei lo incalza prova a convincerla, chiede perdono. È tutto inutile. Bocchi, forte di un referto medico che attesta le ferite che l’ex le ha causato, lo denuncia. “Quello che ho subito è gravissimo“, dice”. Ora Caucci dovrà risponderne davanti ai giudici e tra i capi di imputazione c’è anche la violazione degli “obblighi di assistenza morale e materiale legati alla potestà genitoriale, serbando una condotta contraria alla morale delle famiglie, in particolare disinteressandosi, dopo essersi allontanato dal domicilio familiare, dei figli minori”.