“Sono stati dieci anni importanti, di grande riscatto per la Regione Lazio che ha riguadagnato posizioni. Il risultato più importante è stato l’uscita dal commissariamento della sanità. Ora faremo di tutto affinché questa esperienza possa continuare perché vincente”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, entrando al Tempio di Adriano per partecipare all’evento dal titolo “Rapporto di fine mandato”. “Alleanze? C’è una discussione in corso. Io ricordo che alle ultime elezioni il centrosinistra unito vinse e il M5s corse solo. Quello che contano sono i risultati – ha continuato -. Io candidato del Terzo polo? No, sarò candidato unitario“.