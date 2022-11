“Lei ha avuto anche una storia d’amore con Roberto Benigni, ha detto: ‘La nostra storia fu interrotta quando gli telefonai ma fu la Braschi a rispondere al telefono e a dirmi: Non chiamare mai più’. Strano, che si aspettava un invito a pranzo?”, la domanda provocatoria rivolta da Francesca Fagnani ha riportato alla luce il flirt tra il premio Oscar ed Eva Grimaldi. “Non voglio parlare di Benigni, anche perché è una coppia felicemente sposata. Mi ero innamorata, molto, è un uomo affascinante e intelligente”, ha dichiarato l’attrice nel corso della sua ospitata a “Belve”, titolo in onda nella seconda serata di Rai2.

“Lui si era innamorato di me? Penso di sì. Non è durata una sola notte“, ha aggiunto la showgirl veneta ora legata all’attivista e opinionista tv Imma Battaglia. Amore che l’ha aiutata ad allontanarsi dai vizi: “Dall’alcol, aprivo il frigo e bevevo al mattino, superalcolici, chi mi vedeva senz’altro avrà pensato la Grimaldi sta proprio fuori. Ho fatto uso di cocaina, non ero tossicodipendente ma ho abusato molto. È stato il mio punto più basso, uscivo solo se c’era la droga”.

Grimaldi ha poi ricordato la relazione con la star di Hollywood Sean Penn: “Bello, che bono. Non è stata una notte ma una storia mica la do via così. Va bene che mi sono divertita molto ma mi devono conquistare”. La puntata di “Belve” con Eva Grimaldi e Alessandra Celentano è stata vista da 374.000 telespettatori con il 5,8% di share.