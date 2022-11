“Friendship never ends” cantavano le Spice Girls nel singolo di debutto Wannabe. Sono passati 26 anni da allora, ma le ragazze continuano a supportarsi e a esserci sempre l’una per l’altra. È stato così anche in occasione della festa di compleanno dei 50 anni di Geri Halliwell. L’ex Ginger Spice ha compiuto gli anni il 6 agosto, ma i grandi festeggiamenti, programmati inizialmente per settembre, sono stati rimandati in seguito alla morte della Regina Elisabetta II. Nelle scorse ore finalmente Geri ha potuto celebrare questo importante traguardo insieme agli affetti a lei più cari, inclusi naturalmente il marito Chris Horner e le Spice Girls.

Una reunion quasi al completo. Grande assente Mel B, a cui però le ragazze hanno dedicato una story scrivendo: “Ci manchi!”. I fan non hanno potuto trattenere l’entusiasmo nel vedere sui social alcune testimonianze della festa, incluso un momento molto tenero in cui Victoria ed Emma guardano abbracciate e commosse un filmato che molto probabilmente ripercorreva alcuni momenti che la girlband più famosa di sempre ha condiviso negli anni passati. Il revival è poi proseguito con balli scatenati sulle note di Say You’ll Be There, altro grande successo delle ragazze. È stato David Beckham, marito di Posh Spice, a riprendere la scena che ha immediatamente fatto il giro del web tra gli amanti del pop anni ’90.

Il party di Geri cade proprio nei giorni in cui è riesplosa la Spice Girls mania. Merito delle celebrazioni per il 25° anniversario di Spice World, secondo disco in studio pubblicato il 3 novembre 1997. Per l’occasione l’album è tornato nei negozi arricchito da bonus track e brani registrati dal vivo. Disponibili anche 3 versioni in vinile che fanno la gioia dei collezionisti più accaniti. E se tutto ciò portasse a una reunion anche sul palco? Mel B nelle scorse settimane si era decisamente sbilanciata avvertendo i fan su Instagram circa uno Spice Tour nel 2023. Sarà vero? E soprattutto questa volta Victoria Beckham, assente nel tour che le ragazze hanno intrapreso in Irlanda e nel Regno Unito nel 2019, prenderà parte al progetto? Intanto salta all’occhio il fatto che proprio Victoria non segua su Instagram né Mel B né Geri, malgrado abbia pure taggato la festeggiata in alcune stories. I fan delle Spice sanno che Posh ha più affinità con Emma e Mel C, ma ciò non giustifica il fatto che si sia “dimenticata” di seguire le altre due colleghe sui social. Una caduta di stile per una che dopo la carriera da cantante si è riciclata come stilista.