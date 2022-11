Momenti di tensione nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip durante le nomination: Pamela Prati è sbottata con il conduttore Alfonso Signorini, rinfacciandogli di non esser stata considerata per tutta la serata e di essersi sentita esclusa dal programma. “Non mi hai neanche salutata stasera, voglio andare a casa“, ha detto l’ex star del Bagaglino. E ancora, ha incalzato: “Spero di andare a casa, avete di meglio voi. Neanche mi avete salutato stasera” le sue parole alle quali Signorini ha subito replicato: “Non è che posso salutare tutti, se io salutassi tutti e 20 i concorrenti avrei già chiuso il primo blocco del programma”. Quindi Pamela Prati ha mostrato fastidio anche nei confronti dei compagni che hanno nominata, ribadendo al conduttore: “Mai una gentilezza nei miei confronti”. Al che, Signorini, per cercare di rabbonirla, ha coinvolto Marco Bellavia, presente in studio, invitando Prati a conversare con lui: “Ci vediamo fuori”, gli ha detto. “Rimarrai dentro per molto tempo”, la replica di Bellavia. “Aspettami – lo ha implorato quindi lei -.Vorrei vederti“.