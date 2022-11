“È una cosa assurda. Non so come definire questa situazione”. Al Bano si sfoga ai microfoni de I Lunatici su RaiRadio2. Il cantante di Cellino San Marco è intervenuto nella nota trasmissione radiofonica per testimoniare le difficoltà che si trova ad affrontare a causa del caro energia, spiegando di aver visto raddoppiare letteralmente le sue bollette negli ultimi mesi. “Tra gennaio ed agosto 2021 ho pagato 135.000 euro. Quest’anno ho pagato 340.000 euro. Vorrei che qualcuno mi spiegasse così. È un assurdo, una coltellata, una disgrazia inaspettata. Una spesa del genere è drammatico”, è tuonato Al Bano. Che poi ha chiosato: “Sui social qualcuno commenta ‘tanto lui i soldi ce li ha’. Questa è la cosa che più mi ha colpito. Chi scrive questo è un cretino. Ma che discorso è? Questo non è un problema mio, è un problema della società”.