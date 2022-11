“Sulla nave c’è un’infezione molto importante in corso. Il primo interrogativo come è stata fatta la visita medica. Sarebbe verificabile se l’informazione potesse entrare nella nave per documentare ciò che avviene. Possiamo dire che la situazione è davvero drammatica”. Lo ha detto Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde, dopo una visita nella nave Geo Barents di Medici senza frontiere ferma al porto di Catania. “Sono molto scosso – aggiunge – nel vedere l’autobotte che sta rifornendo di acqua la nave perché dalle 22 di ieri le persone a bordo non possono andare in bagno, perché sono chiusi. Su questo faremo dei passi importanti anche presso organismi internazionali. Noi riteniamo che a bordo ci siano ancora dei minorenni, almeno uno”