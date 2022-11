Il campione del mondo di MotoGp 2022 viene incoronato a Valencia nell’ultima gara della stagione, negli ultimi e decisivi 27 giri di oggi. Pecco Bagnaia ci arriva dopo aver recuperato 114 punti a Fabio Quartararo, grazie anche all’ultima vittoria conquistata in Malesia. Adesso il torinese della Ducati ha 23 punti di vantaggio sul francese della Yamaha: il titolo è a un passo, ma l’ultima gara non è mai scontata. Soprattutto dopo il risultato delle qualifiche: Bagnaia scatta solo ottavo, in mezzo al gruppo, con i pericoli che ne derivano. Quartararo invece è quarto in griglia, a ridosso della prima fila.

A Bagnaia, dopo la grande rimonta cominciata con la vittoria ad Assen, basterà un ultimo passettino a Valencia: in altre parole, chiudere 14esimo e raccogliere i due punticini necessari per essere sicuro di laurearsi campione del mondo. Quartararo invece sarà costretto a vincere il Gran Premio per sperare di bissare il titolo iridato della scorsa stagione. Senza una vittoria del francese, infatti, Bagnaia sarebbe in ogni caso il vincitore della MotoGp 2022.