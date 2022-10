Pecco Bagnaia ha fatto il suo, con una straordinaria partenza che lo ha riportato dalla nona alla seconda posizione. Poi con una gara intelligente che gli ha consegnato un’altra vittoria. La settima di questa stagione. Ma per il Mondiale ancora non basta: un incredibile Fabio Quartararo è riuscito a sua volta a chiudere sul podio, nonostante un dito fratturato e nonostante una pista penalizzante per la sua Yamaha. Tutto è rimandato all’ultima gara, il campionato si decide a Valencia: Bagnaia deve difendere la bellezza di 23 punti in classifica, ma nulla sarà scontato. Fuori dai giochi invece l’Aprilia e Aleix Espargaro, autore ancora di una prestazione opaca che gli è valsa l’undicesima posizione.

La gara – Sul podio in seconda posizione anche la Ducati Pramac di Enea Bastianini, secondo dopo aver ingaggiato un lungo duello con la Ducati ufficiale di Pecco e avere per qualche giro messo anche le ruote davanti. Poi quando ha subito il controsorpasso del suo futuro compagno di squadra ha preferito la cautela. Quarta piazza per Marco Bezzecchi, che con la Ducati del Team VR46 per un attimo ha fatto accarezzare a Bagnaia l’idea di vincere il Mondiale già in Malesia. Era arrivato infatti fino a due decimi da Quartararo, poi però ha pagato l’usura delle gomme. Nella top ten anche Franco Morbidelli, decimo. La gara invece ha perso subito un altro grande protagonista, Jorge Martin: in testa nelle fasi iniziali della corsa, è uscito di scena per una scivolata senza conseguenze mentre si trovava al comando in solitaria.

La situazione a Valencia – Il campione del mondo di MotoGp 2022 sarà quindi incoronato a Valencia, il prossimo 6 novembre. Bagnaia ci arriva dopo aver recuperato 114 punti a Quartararo, adesso gli basterà un ultimo passettino: in altre parole, chiudere 14esimo e raccogliere i due punticini necessari per vincere il titolo. Il francese della Yamaha invece sarà costretto a vincere per sperare di bissare il successo della scorsa stagione. Senza una vittoria di Quartararo, infatti, Bagnaia sarebbe in ogni caso campione del mondo.