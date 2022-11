Pecco Bagnaia è il nuovo campione del mondo della MotoGp. Tredici anni dopo Valentino Rossi, l’Italia torna a riassapora il gusto del trionfo nella classe regina delle moto. È un doppio successo: per la prima volta, infatti, un pilota italiano trionfa in sella alla Ducati. Il titolo iridato di Bagnaia segna uno spartiacque, che riannoda la tradizione all’innovazione: dopo gli anni del dominio Marquez, la parentesi di Mir e l’affermazione di Quartararo, l’Italia delle due ruote torna a gioire grazie a un allievo di Rossi. Proprio l’anno dopo il ritiro di Valentino, come se il suo addio definitivo abbia finalmente lasciato spazio alle nuove generazioni, che lui stesso ha coltivato. Bagnaia è il simbolo di questo processo, che si compie 13 anni dopo l’ultimo titolo del Dottore. È iniziata una nuova era, che i vari Bastianini (che ha chiuso terzo nel Mondiale), Bezzecchi e Morbidelli potranno provare a portare avanti.

All’ultima gara Bagnaia ha mostrato tutto il peso delle aspettative e della tensione. Ha chiuso nono, gli bastava arrivare 14esimo per essere sicuro di restare davanti a Quartararo in classifica e scrivere la storia. Il francese della Yamaha non è nemmeno riuscito a vincere, nonostante un tentativo di rimonta encomiabile. A Valencia ha vinto Rins, chiudendo nel mondo più beffardo l’ultima stagione in MotoGp della Suzuki. Sul podio Binder (Ktm) e Martin (Ducati).

La gara decisiva in diretta:

Ufficiale – Pecco Bagnaia è il nuovo campione del mondo di MotoGp

Finale – Rins vince l’ultima gara della Suzuki. Binder secondo, poi Martin

Ultimi due giri – Rins davanti a Martin e Binder, poi Quartararo. Bagnaia è a un passo da vincere il titolo Mondiale

Caduta – Miller a terra. Quartararo adesso è quarto

Ultimi 5 giri – Rins tenta la fuga per la vittoria. Quartararo resta quinto, Bagnaia è nono

Bagnaia – Il Ducatista si fa passare anche da Marini, ora è vicino Bastianini. Ma può gestire la sua posizione

Sorpasso – Binder riesce a passare Quartararo, che ora è vicino ai primi ma in quinta posizione

Ultimi 10 giri – Grande recupero di Quartararo, che ormai è in scia a Miller (terzo). Bagnaia è scivolato invece in settima posizione

La situazione – Mancano 14 giri. Quartararo insegue il trio di testa a 1.3 secondi di distanza. Bagnaia è settimo, superato anche da Mir

Caduta – Marquez finisce per terra, Quartarto ora è quarto ma distante oltre un secondo da Rins, Martin e Miller, il trio di testa

Sorpasso – Binder davanti a Bagnaia, che ora è ottavo. Mancano 19 giri

Bagnaia – La sua Ducati ha perso un’aletta nera, rimasta vittima del duello con Quartararo. E’ sesto, ma Binder lo attacca

Sesto giro – Scappano Rins e Martin, che guadagnano sulla coppia Marquez-Miller. Si ritira Espargaro, Bastianini può puntare al terzo posto nel Mondiale

Un altro sorpasso – Quartararo torna davanti a Bagnaia, il gruppo di testa però è distante quasi due secondi

Terzo giro – Scappano i primi quattro. Bagnaia è quinto davanti a Quartararo

Duello – Che sfida tra Bagnaia e Quartararo, che si contendono la quinta posizione. Una serie di sorpassi e controsorpassi.

Primo giro – Grande partenza di Rins, è primo. Poi Martin e Marcquez davanti a Miller e Quartararo.

La partenza – In pole c’è Jorge Martin, davanti a Marc Marquez e Jack Miller. Quartararo parte a ridosso della prima fila, in quarta posizione. Bagnaia scatta invece ottavo.