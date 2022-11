Non tendono a placarsi le polemiche riguardo quanto accaduto all’interno del Grande Fratello Vip tra Marco Bellavia e il resto dei coinquilini. Cristina Quaranta e Gegia, attraverso le pagine del settimanale Chi, hanno accusato l’ex volto di Bim Bum Bam di presunte “molestie” nei loro confronti. Stando a quanto dichiarato dalle due ex concorrenti questo giustificherebbe gli attacchi di bullismo riservati a Bellavia all’interno della casa. E se Quaranta ha fatto riferimenti generici ad “atteggiamenti non idonei”, Gegia non ha avuto peli sulla lingua: “Lui voleva entrare nel letto con me e fare le cosacce”.

Bellavia, attraverso il format social di Alfonso Signorini “Casa Chi”, ha respinto tutte le accuse alle dirette interessate. “Si commentano da sole le cose. Proprio le due meno belle della Casa sostengono che ci ho provato? Oh, è vero, non ho detto che sono brutte, ho detto che sono le meno belle del gruppo. Vuol dire che ho cambiato gusti? Non sono il mio genere” – ha dichiarato con fermezza Marco. Parole che di certo potrebbero lasciare spazio ad un’ulteriore polemica circa il tatto utilizzato nei confronti del sesso femminile. Bellavia ha tentato quindi di giustificarsi, quasi quella volesse essere tra le righe un’ammissione di colpa. “Quello che posso dire a Cristina Quaranta è che sì, forse sarò stato un po’ irrispettoso quando stavo male. Ma dico forse perché mi sono ritrovato a non ragionare con la testa, non dormivo da tre, quattro, cinque notti. La mia testa viaggiava da sola, la mia testa andava a destra ed il mio corpo a sinistra. Vi giuro su Dio che io non so cosa abbia fatto. Se ho molestato qualcuno chiedo scusa e chiedo di perdonarmi, poi se vogliono querelarmi, eventualmente mi querelino”, ha ammesso Bellavia. Non ci resta quindi che attendere sviluppi circa questa vicenda.