Un’ultima volta sull’erba del Camp Nou, poi sugli spalti insieme ai suoi tifosi: Gerard Piqué a sorpresa annuncia il ritiro dal calcio. A 35 anni, dopo aver vinto tutto con la maglia del Barcellona e della Spagna, il difensore centrale ha deciso che la sfida contro l’Almeria di sabato sarà la sua ultima partita da professionista: “Ho sempre detto che dopo il Barça non ci sarebbe stata nessun’altra squadra, e così sarà”, ha spiegato Piqué. Che ha aggiunto: “Diventerò un ‘culé’ in più, tiferò per la squadra, e trasmetterò l’amore per il Barça ai miei figli, esattamente come la mia famiglia ha fatto con me”.

“Culers, sono Gerard. Da mesi tanta gente parla di me, senza sapere niente. Ora oggi sono io che vi parlo di me”, ha esordito il difensore nel suo video. Con Xavi allenatore Piqué è rimasto praticamente sempre in panchina. Quando ha giocato, lo ha fatto male. Nell’ultimo periodo ha fatto più parlare la separazione con Shakira che le sue prestazioni in campo. “Come voi, sono del Barça da sempre. Sono nato in una famiglia molto calciofila, e molto ‘culé’. Quando ero piccolo io non volevo fare il calciatore, volevo essere un giocatore del Barça”. Piqué ha rivendicato anche una carriera piena di successi: “Ultimamente ho pensato tanto a quel bambino, ho pensato al piccolo Gerard che ha realizzato tutti i suoi sogni. Arrivare alla prima squadra del Barça, vincere tutti i titoli possibili, essere campione d’Europa, e del Mondo, che il miglior giocatore della storia fosse il mio capitano”. Un riferimento ovviamente a Leo Messi.

Poi la chiusura tutta dedicata al tifo blaugrana: “Sono 25 anni da quando sono entrato al Barça. Me ne sono andato, e sono tornato. Il calcio mi ha dato tutto. Il Barça mi ha dato tutto. Voi, ‘culers’ mi avete dato tutto. E ora che i sogni sono stati realizzati vi dico che è arrivato il momento di chiudere il cerchio, di prendere una decisione: ho sempre detto che dopo il Barça non ci sarebbe stata nessun’altra squadra, e così sarà. Questo sabato giocherà la mia ultima partita al Camp Nou. Poi diventerò un ‘culé’ in più, tiferò per la squadra, e trasmetterò l’amore per il Barça ai miei figli, esattamente come la mia famiglia ha fatto con me. E mi conoscete, lo sapete, prima o poi tornerò. Ci vedremo al Camp Nou, forza Barça, sempre”.