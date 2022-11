Il Napoli era la più tranquilla, poi il finale assurdo del girone che includeva anche la Juventus ha inserito nella sua urna l’incognita thriller: il Psg. Mentre le due milanesi, Inter e Milan, ringraziano i bianconeri per la sconfitta di misura che ha evitato tra i loro possibili incroci almeno quello con i parigini. L’Italia si presenta al sorteggio di Nyon, in programma lunedì 7 novembre, con tre squadre qualificate agli ottavi di Champions League. Il Napoli ci arriva da prima del girone e testa di serie, mentre nerazzurri e rossoneri rischiano di incrociare più di una corazzata europea. Per Spalletti, come detto, il vero pericolo si chiama Psg, mente una tra Brugge ed Eintracht Francoforte sarebbe l’avversaria più abbordabile. Per l’Inter invece le due portoghesi, Benfica e Porto, sono l’unica speranza di evitare il Real Madrid o un club inglese. Possibile l’incrocio con il Tottenham di Antonio Conte e Ivan Perisic. Il Milan se possibile si trova in una situazione ancora peggiore, perché tra i pericoli c’è anche il Bayern Monaco. Ecco tutte le possibili avversarie dei tre club italiani:

Le possibili avversarie del Napoli

Borussia Dortmund

Eintracht Francoforte

Brugge

Psg

Lipsia

Le possibili avversarie dell’Inter

Porto

Chelsea

Tottenham

Manchester City

Benfica

Real Madrid

Le possibili avversarie del Milan

Porto

Bayern Monaco

Tottenham

Manchester City

Benfica

Real Madrid