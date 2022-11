Luca Sguazzini, concorrente del talent show Ballando con le stelle nel 2016, è stato portato d’urgenza in ospedale in seguito di un’ischemia cerebrale. A rendere nota la notizia è la conduttrice del programma di Rai1, Milly Carlucci. “Purtroppo Luca Sguazzini ha recentemente avuto tre episodi di ischemia cerebrale”, si legge nel comunicato diramato via social. “Al momento è fuori pericolo, però dovrà essere sottoposto ad ulteriori controlli ed accertamenti per comprendere le cause”. Sguazzini è stato uno dei concorrenti più amati del grande show di RaiUno: per lui c’è stato il podio, terzo posto affiancato da Veera Kinnunen, sua insegnante di ballo. “Forza Luca”, è stato il commento diretto che Kinnunen ha lasciato sotto al post. Sono tanti i like anche da parte di ex concorrenti della stessa edizione, tra cui Asia Argento, Platinette, Rita Pavone e Salvo Sottile. Nomi che resero quella stagione una tra le più celebri e indimenticabili. Luca Sguazzini, 34 anni, è un modello torinese. Grazie a questo lavoro ha girato il mondo e ha vissuto in molti Paesi tra cui Australia, Giordania e per finire Indonesia. Ora Luca è tornato in Italia per costruire il suo futuro: da qualche mese è diventato padre per la prima volta. Ad attenderlo a casa ci sono la figlia Luce (nata lo scorso giugno) e la compagna Sara Bertagnolli. Gli esami in corso serviranno a stabilire le cause di queste tre ischemie cerebrali ravvicinate.