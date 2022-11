“Ieri era un timore, dopo aver letto il testo della nuova norma che hanno introdotto, è una certezza: hanno usato il pretesto del contrasto ai rave per inserire norme con pene pesantissime che potranno essere utilizzate in ben altri contesti. E penso ad esempio ai cortei sindacali dei lavoratori sempre più esasperati, alle mobilitazioni studentesche o alle proteste dei comitati e dei movimenti come quelle che in questi mesi si sono sviluppate a Piombino”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana e parlamentare dell’Alleanza Verdi-Sinistra, Nicola Fratoianni, ha commentati all’Ansa le nuove misure del governo Meloni contro i rave party. Una norma “ambigua” secondo Fratoianni. “Una decisione rischiosa e pericolosa, che può semplicemente avvelenare ulteriormente il clima sociale e politico del Paese”