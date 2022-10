Anche stavolta Selvaggia Lucarelli è senza mezzi termini. Come si fa a parlare di body positive quando si ha vinto un’edizione di Miss Italia? La giornalista ironizza sul post in cui l’attrice Miriam Leone si mostra acqua e sapone per lanciare il suo messaggio di accettazione di se stesse. E la Lucarelli ribatte: “E dai su, è una foto bellissima e non c’è mezza imperfezione. Perché se quelle sono imperfezioni noi altre dobbiamo seppellirci nell’umido”. Qual è il ritratto contestato? Il selfie dell’attrice appena sveglia dopo aver lavorato in un set serale impegnativo. Si evince che doveva essere molto stanca, che deve aver riposato poco. Ha le borse sotto gli occhi, i capelli arruffati e la pelle stropicciata. Lei deve vedersi orribile perché si ritiene un’eroina a postarsi così. Lo spiega come un atto di coraggio: “Mostrarsi senza filtri ai tempi dei social è un atto magico. Mostrarsi imperfetti un super potere”.

Ma diversi follower, oltre a Selvaggia Lucarelli, non sono d’accordo. Accettarsi con le proprie imperfezioni è facile quando a farlo è la ex più bella della penisola. Come immedesimarsi? Non è possibile. A pensarla come Selvaggia Lucarelli sono davvero in tante. Una follower scrive a proposito del messaggio di Miriam: “Ti fa sentire sbagliata due volte, la prima perché non sei neanche lontanamente così figa senza trucco e la seconda perché non sei abbastanza forte da ‘accettarti così come sei’”.

Non è la prima volta che Miriam Leone si sfoga sulle sue fragilità e difetti. Tempo fa aveva raccontato di come al liceo la prendessero in giro per le sopracciglia folte. “Mi chiamavano Elio e le storie tese”, raccontava. Ma ora rincarare la dose con una foto che la mostra bellissima anche appena alzata sembra uno scherzo. Quale atto di coraggio? A chiederselo non è solo la giornalista Lucarelli, abituata a dire ciò che pensa pubblicamente. Ma anche i più timidi follower dell’artista. Nessuno coglie le sue imperfezioni. “Scusa Miriam ma sei letteralmente la più bella d’Italia di che coraggio stiamo parlando?”. C’è anche chi la butta sull’autoironia: “Se mi fotografassi io appena sveglio non sarebbe una bella esperienza per nessuno”. E poi fra chi la chiama ‘amore’ e chi vorrebbe essere le sue sopracciglia, spunta una donna che la ringrazia per aver mostrato di essere anche lei un’umana. Ma non abbastanza per il cassonetto dell’umido, per dirla con le parole di Lucarelli.