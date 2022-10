Le persone con i capelli ricci le conoscono, le hanno utilizzate o gli sono state proposte almeno una volta dal proprio parrucchiere: sono le stirature di capelli chimiche e promettono risultati duraturi per gestire le chiome più indomabili. Ora, un ampio studio del National Institutes of Health del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti ha dimostrato che le donne che usano prodotti chimici per stirare i capelli hanno un rischio maggiore del 150% di sviluppare il cancro all’utero. Il National Institutes of Health ha monitorato 33.000 donne per più di un decennio, prima di arrivare a questi risultati. Il cancro uterino è raro e rappresenta il tre per cento circa di tutte le diagnosi di cancro nelle donne americane ogni anno. Ne esistono due tipi: endometriale, nel rivestimento dell’utero, o sarcoma uterino, nella parete muscolare dell’utero.

Gli scienziati hanno affermato che ciò potrebbe essere dovuto al fatto che le sostanze chimiche sono in grado di entrare nel flusso sanguigno, attraverso il cuoio capelluto. Il tasso di cancro uterino era del 4,05% nelle donne che usavano il prodotto per stirare quattro o più volte l’anno, rispetto all’1,64% in quelle che non lo facevano. La stiratura chimica utilizza non solo il composto naturale alla cheratina ma anche l’acido gliossilico o la carbocisteina come attivi liscianti, in grado di rompere i ponti sulfurei della struttura dei capelli, per poi riallineati e fissarli dritti con il calore della piastra. Secondo gli scienziati, le sostanze chimiche nelle creme penetrano nel flusso sanguigno attraverso il cuoio capelluto e viaggino nell’utero. Anche se il tumore all’utero è abbastanza raro, sono circa 66.000 nuovi casi di cancro dell’utero ogni anno negli Stati Uniti. I ricercatori avvertono che negli ultimi anni i tassi sono aumentati negli Stati Uniti, in particolare tra le donne di colore. I sintomi più comuni sono sanguinamento dalla vagina tra i periodi, dolori o crampi nella pelvi e perdite vaginali bianche o chiare. Nel primo studio del suo genere, i ricercatori del NIH hanno monitorato le donne di età compresa tra 35 e 74 anni quasi 11 anni.

In questo periodo di tempo, ci sono stati 378 casi di cancro uterino e 26 casi di cancro su 1.572 persone che hanno usato piastre chimiche quattro o più volte all’anno. E ci sono state 332 diagnosi su 30.329 che non hanno mai utilizzato prodotti liscianti chimici. L’analisi ha mostrato che le persone che usavano i prodotti per capelli avevano il 155% in più di probabilità di sviluppare la malattia. Circa il 60% delle donne che usavano creme per lisciare i capelli erano nere, hanno detto gli scienziati, suggerendo che questo gruppo potrebbe essere più a rischio. Alexandra White, epidemiologa del NIH che ha condotto lo studio, ha dichiarato: “Il tasso di raddoppio è preoccupante. Tuttavia, è importante contestualizzare queste informazioni: il cancro uterino è un tipo di cancro relativamente raro. Sono necessarie ulteriori ricerche per confermare questi risultati in diverse popolazioni, per determinare se i prodotti per capelli contribuiscono alle disparità di salute nel cancro dell’utero e per identificare le sostanze chimiche specifiche che potrebbero aumentare il rischio di cancro nelle donne”, ha concluso la ricercatrice.