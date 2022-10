Il segreto del successo di Halloween si cela dietro il sottile piacere della paura. Alle giuste dosi, infatti, provare paura può essere molto divertente e piacevole. E, in alcuni casi, può essere anche salutare: la paura infatti favorisce la cosiddetta resilienza psicologica. A spiegare gli effetti sorprendenti di uno spavento “buono” è un ampio servizio pubblicato sul The Guardian, nell’ambito del quale sono stati interpellati diversi neuroscienziati. In realtà, la paura è un’emozione antica e le storie spaventose sono radicate nella storia umana. Nelle prime società, i racconti che inducono paura venivano usati per insegnare ai bambini i pericoli che potevano incontrare, come i lupi e altri predatori. Oggi il cinema offre una finestra sulle paure collettive della società. Nel film di fantascienza del 1954, Godzilla è stato creato dalle radiazioni nucleari, rivelando l’ansia condivisa per gli attacchi atomici della seconda guerra mondiale. I film d’horror hanno spesso come protagonista la tecnologia: robot che si ribellano contro il loro creatore come gli host di Westworld, o unìintelligenza artificiale omicida come Hal in “2001: Odissea nello spazio” e Skynet in “The Terminator“. Nel marzo 2020, quando è esplosa l’emergenza Covid-19, i download del film “Contagion” – che ha come trama una pandemia mortale – sono aumentati. La domanda nasce spontanea: perché le persone vogliano guardare un film horror su qualcosa di così reale per loro in quel momento? Secondo Marc Malmdorf-Andersen, professore associato presso l’Università di Aarhus in Danimarca, i film dell’orrore hanno un potenziale di apprendimento per la gestione dell’incertezza. “Trascorrere del tempo in questi regni immaginari può essere quasi considerato un’opportunità per redigere il proprio libro di istruzioni per gli scenari peggiori”, afferma.

I “sintomi” tipici della paura – sudorazione, battito cardiaco accelerato, muscoli tesi, ecc. – nascono dall’amigdala, un fascio di neuroni a forma di mandorla situato nel profondo del cervello. In una situazione spaventosa, l’amigdala stimola l’ipotalamo, che attiva due sistemi del corpo – il sistema nervoso simpatico e il sistema corticale surrenale – provocando un flusso improvviso di ormoni e innescando la risposta di lotta o fuga. L’adrenalina aumenta la vigilanza del corpo, accelera la frequenza cardiaca e devia il sangue dal cuore ai muscoli necessari per il movimento. Il cortisolo, invece, aumenta la pressione sanguigna. I vasi sanguigni intorno agli organi vitali si dilatano, inondandoli di ossigeno e sostanze nutritive. La respirazione accelera, fornendo ossigeno al cervello, mentre i livelli di glucosio nel sangue aumentano, dando al corpo una rapida carica di energia, pronto per l’azione. “Sebbene abbiamo una comprensione di alcuni aspetti delle reti neurali della paura e di come coordinano il comportamento, ci sono ancora molte incognite”, spiega Charlotte Lawrenson, neuroscienziata dell’Università di Bristol. Quando siamo esposti a stimoli sensoriali o a un ambiente potenzialmente minaccioso, secondo la scienziata, nel cervello vengono attivate due vie. La prima è veloce: le informazioni vengono trasferite al talamo sensoriale e quindi all’amigdala, consentendo un’azione immediata agli stimoli minacciosi. La seconda via è un percorso più lento e indiretto: le informazioni vengono inviate dal talamo alla corteccia, lo strato più esterno del cervello, associato alla coscienza, al ragionamento e alla memoria. Questo consente di analizzare la minaccia e ci consente di determinare se siamo in pericolo reale. “Non sappiamo esattamente dove si manifesti la sensazione di paura nel cervello – dice Lawrenson – ma è probabile che provenga dall’attivazione coordinata di una rete che coinvolge più regioni del cervello”. Se la minaccia è considerata reale, verranno attivate altre aree del cervello per avviare una risposta di tutto il corpo al pericolo. “Il ricordo del pericolo sarà trasferito e archiviato nell’ippocampo – spiega la co-ricercatrice di Lawrenson, Elena Paci – in modo che siamo in grado di ricordare e identificare la minaccia al prossimo incontro”.

Il godimento della paura, secondo Malmdorf-Andersen, ha senso se lo si considera come una “forma di gioco”. “Il godimento di stimoli spaventosi sembra essere correlato al controllo di situazioni imprevedibili”, afferma. “Più o meno allo stesso modo, il gioco dei bambini è caratterizzato dalla ricerca di moderate quantità di incertezza, moderate sorprese, nel tentativo di dar loro un senso”, aggiunge. Infatti, i ricercatori dell’Università di Exeter affermano che quando il gioco dei bambini comporta rischi e paura, può fungere da fattore protettivo contro l’ansia. Il gioco, afferma Malmdorf-Andersen, è una strategia per imparare a gestire situazioni sconosciute e rendere prevedibile l’imprevedibile.

Per indagare sulla relazione tra divertimento e paura, Malmdorf-Andersen e i suoi colleghi del Recreational Fear Lab dell’Università di Aarhus hanno studiato un gruppo di persone che si sono recate in un’attrazione paurosa, una casa infestata. Lì, gli ospiti si iscrivevano volontariamente per essere terrorizzati da zombi che masticano cervelli, maniaci armati di motoseghe e assassini che mangiano bambini. I ricercatori hanno filmato gli ospiti, monitorato la loro frequenza cardiaca e chiesto loro come si sentivano in vari momenti dell’esperienza. I risultati hanno indicato che agli esseri umani non piace essere troppo lontani dal loro normale stato fisiologico, ma si divertono a stare un po’ fuori dalla loro zona di comfort. “I nostri risultati suggeriscono che potrebbe esserci un ‘punto debole‘ tra paura e divertimento”, afferma Malmdorf-Andersen. “Un punto giusto in cui il contesto non è troppo terrificante, ma nemmeno troppo addomesticato. Questo punto debole sembra essere il luogo in cui si massimizza il divertimento”, aggiunge. In quel punto, un‘ondata di paura seguita rapidamente da una di sollievo provoca il rilascio di sostanze chimiche che promuovono il benessere nel cervello – endorfine e dopamina – e che innescano una scarica di euforia. Tuttavia, è importante tenere bene in considerazione che non a tutti piace la stessa dose di paura. Il confine che separa il divertimento dal terrore è molto sottile. Troppa paura può portare ad angoscia e acuire i disturbi pre-esistenti. Quello che può essere un brivido per una persona, dunque, può essere davvero terrificante per un’altra. Ad Halloween meglio dosare bene gli spaventi e cedere qualche dolcetto per evitare qualche brutto scherzetto.