Investito e ucciso mentre camminava lungo la strada provinciale. È successo a Conversano, in provincia di Bari, dove Ludovico De Pandis, 19 anni, era appena uscito di casa – proprio sulla provinciale 101 – verso le 21:30 del 29 ottobre. Gli amici lo stavano aspettando a pochi metri di distanza: arano passati a prenderlo per uscire insieme il sabato sera. L’auto che ha travolto il giovane era guidata da una ventinovenne risultata negativa ai test tossicologici. Dopo l’incidente la ragazza si è subito fermata in stato di choc. La strada in cui è stato investito il giovane era illuminata ma c’era un po’ di nebbia che diminuiva la visibilità. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i carabinieri stanno svolgendo le indagini.

La dinamica ricorda quella di un altro tragico incidente avvenuto dieci giorni fa a Roma, dove una ragazza poi risultata positiva ai test per alcol e droga ha travolto il 18enne Francesco Valdiserri causandone la morte. Leggi Anche Roma, 18enne travolto e ucciso da un’auto. La conducente positiva all’alcol: arrestata. Le era già stata ritirata la patente per lo stesso motivo