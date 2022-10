Il sindaco di Giaveno (Torino), Marco Giacone, 62 anni, sabato notte è stato aggredito da uno sconosciuto ed è rimasto ferito in modo grave L’episodio si è verificato nel centro abitato, in strada, poco prima della mezzanotte. Giacone, colpito più volte alla testa con un corpo contundente, è stato portato all’ospedale di Rivoli. Non risulta in pericolo di vita ma ha riportato diverse fratture craniche. La prognosi è riservata. Stanno indagando i carabinieri.

Molte le manifestazioni di solidarietà arrivate in queste ore. “Anci Piemonte augura al sindaco di Giaveno Carlo Giacone una pronta e totale guarigione e auspica che la giustizia faccia il suo corso individuando il responsabile di un’azione così efferata”, scrive su Facebook l’associazione dei Comuni. “Apprendo con sgomento questa terribile notizia ed esprimo la mia vicinanza al sindaco Giacone, vittima di una violenza sconvolgente” , posta su Twitter la deputata M5s Chiara Appendino, ex sindaca metropolitana di Torino. Giacone è entrato in politica nel 1994 come consigliere comunale e assessore allo sport e al turismo a Giaveno. Nel giro di dieci anni è diventato vicesindaco e nel 2014 sindaco per la prima volta. Prima di occuparsi della cosa pubblica lavorava come fashion designer e ha svolto anche uno stage da Giorgio Armani.