Muore in diretta per un malore mentre presenta il suo programma radio. Se n’è andato così Tim Gough, 55 anni, alle 7.50 del mattino durante la messa in onda di un brano musicale sulle frequenze di GenX Radio. Gough stava conducendo il programma della mattina in streaming dalla sua casa di Lackford, nel Suffolk. “Il nostro cuore è afflitto nell’informarvi che il nostro caro amico e conduttore del programma dell’ora colazione Tim Gough è morto questa mattina mentre presentava il suo programma”, hanno spiegato dalla direzione di GenX Radio. Sono migliaia i messaggi di condoglianze ricevuti in poche ore dalla famiglia di Gough. Tanti, inoltre, i messaggi di cordoglio di colleghi e amici delle radio inglesi compresi quelli di Virgin Radio e BBC. Gough, che è stato descritto dalla GenX come “estremamente esperto e di grande talento”, lascia la madre, il fratello, la sorella e il figlio.