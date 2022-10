Iva Zanicchi riesce quasi sempre ad essere protagonista della scena. Così anche quando partecipa ad un talk show. Nel corso dell’ultima puntata di Cartabianca, andata in onda martedì 25 ottobre, ha dato vita a un allegro sipartietto con Mauro Corona. Ospite nello studio di Bianca Berlinguer, vedendo in collegamento lo scrittore-montanaro, la cantate e ora concorrente a Ballando con le stelle non ha esitato a elargire complimenti: “Mauro Corona è affascinante, il fascino è fascino, la bellezza è banale, lei è affascinante”. L’opinionista fisso della trasmissione ha replicato: “Io sono un bel brutto, non sono bello”. “Immaginati se io potessi ballare un lento con Mauro Corona”, confida la Zanicchi rivolgendosi alla Berlinguer. Poi, l’invito allo scrittore: “Anche io amo la montagna, ma venga a Roma Corona che vengo con lei qui da Bianca. Io voglio ballare con lei, è un fatto sensuale”.

Proprio facendo riferimento alla danza e al dancing show che la vede in gara su Rai 1, la cantante ha continuato: “Sabato ho ballato il tango argentino, ho fatto un grande casquè e poi non mi potevo più alzare. Io mi diverto e voglio dimostrare a tutte le signore di una certa età e anche a quelle che hanno qualche chilo in più che si può ballare”. Dalla danza alla politica il passo è breve? Forse no, ma alla domanda su Giorgia Meloni, Zanicchi ha risposto senza dubbi: “Forse Berlusconi e Salvini rosicano un po’, Giorgia Meloni è forte e ha un bel carattere. Amo Berlusconi, l’ho sempre ammirato e stimato. Quando è sceso in politica era davvero desideroso di aiutare il nostro Paese”. Poi: “Mi piace la Meloni, la sua intelligenza e preparazione, come si è posta. Spero possa governare bene anche se non sarà facile: governare questo Paese è quasi impossibile. Lei è donna ed è anche intelligente e capace”. I giudizi sulla premier Meloni hanno trovato d’accordo anche Mauro Corona che non ha nascosto la sua ammirazione: “Giorgia Meloni ha coraggio ed è orgogliosa: sono sicuro che farà di tutto per realizzare le cose che ha promesso di fare”. Poi però, lo scrittore è tornato sulla gag: “Iva hai appena detto che vuoi ballare con me poi dici che ami Berlusconi?”. “Con te è un amore carnale, mi piaci fisicamente, un ballo con te verrei a farlo sulle alte montagne…”.