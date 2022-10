FQChart è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano.

Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa.

Settimana dal 17/10 al 23/10/2022

Rispetto alla scorsa settimana la media dei sondaggi non registra cambiamenti repentini ma fornisce una conferma del trend pre e post elettorale.

La neo premier Giorgia Meloni è inevitabilmente in luna di miele con una parte consistente dell’elettorato e dovrà operare perché tale stato di benevolenza duri il più a lungo possibile (le previsioni non sono rosee in tal senso). Fratelli d’Italia, in ogni caso, si conferma il primo partito italiano (27,5%, +0,1) con un margine di dieci punti percentuali sui suoi inseguitori più vicini.

Continua a piccoli passi l’ascesa del Movimento 5Stelle guidato da Giuseppe Conte, sempre più “osservato speciale” dal popolo di sinistra e a un passo dallo scalzare il Pd dalla seconda posizione. Questa settimana il barometro segna un 17% netto per i grillini (+0,3).

Resiste ma cala ancora la lista del Partito Democratico e Articolo1, oggi al 17,7% (-0,3). I dem sembrano avviati a una lunga transumanza legata alla fase congressuale che certamente non favorirà nel breve periodo una risalita nei consensi.

Piuttosto stabili la Lega e Azione/IV, rispettivamente all’8,5% e all’8,1%; entrambi distanziano Forza Italia in ulteriore calo (-0,3) al 7,4%.

Mantengono la stessa percentuale della scorsa settimana anche SI/Verdi (3,8%), +Europa (2,8%) e ItalExit con Paragone (2,1%).

(Fonte: Swg, Euromedia Research, Lab2101, Emg, Tecnè)