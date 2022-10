“Carenze igieniche e sanitarie”. Per questo i Nas hanno stabilito la chiusura dell’Antica pizzeria Brandi: i gestori non avrebbero sistemato il locale dopo che già in agosto le autorità avevano trovato diverse criticità. Secondo la tradizione nel 1889 la pizza Margherita fu inventata proprio tra quelle mura, come spiega una targa dentro al ristorante, frequentato spesso anche da personaggi dello spettacolo. Eduardo Pagnani, il titolare della pizzeria, si è detto sicuro che la riapertura avverrà in tempi rapidi. Nel frattempo, alcuni colleghi hanno derubricato i controlli dei Nas alla verifica di un’infiltrazione d’acqua in un locale, di mattonelle rotte e della mancata messa a norma del bidone per la raccolta del vetro.

L’Antica pizzeria Brandi, aperta nel 1760, si vanta di essere “la più antica del mondo”. Il presidente dell’Associazione Verace Pizza Napoletana, Antonio Pace, ha dichiarato: “Non conosco nel merito le inadempienze contestate, ma mi sembra una misura severa. Penso che si potesse essere meno energici e concedere un po’ di tempo in più per mettersi in regola”. Pace ha anche sottolineato come negli scorsi anni tutto il settore della ristorazione sia stato colpito dalla pandemia. Nel frattempo, i lavori chiesti dai Nas sono iniziati.