“Abito a CityLife, ma basta fargli pubblicità altrimenti voglio che mi regalino le spese condominiali! Quanto costano? 2 mila euro al mese! La casa l’ho pagata una fucilata, non puoi capire. Ho una palestra in casa, poi ci sono due palestre nel mio complesso e una piscina”. Così diceva Elenoire Ferruzzi qualche giorno fa nella casa del Grande Fratello Vip, vantandosi con Cristina Quaranta e Daniela Dal Moro di vivere a Milano in un mega appartamento nel nuovissimo quartiere in cui risiedono anche Fedez e Chiara Ferragni. “Ho due ingressi uno in una via, l’altro in un’altra via. Ora c’è la donna di servizio che vive con me, ma non la vedo praticamente mai perché lei ha la sua ala di casa, il suo bagno. Anche adesso che non ci sono lei sta lì”, aveva tenuto a sottolineare.

Peccato, però, che sui social c’è chi racconta un’altra verità. Proprio nelle scorse ore, infatti, una donna, follower dell’influencer Deianira Marzano, ha dichiarato di essere la vicina di casa di Ferruzzi, fornendo tutt’altra versione dei fatti: “Non vive a CityLife è una bufala, vive in una zona popolare di Milano. Vivo qui ti assicuro che è vero. Il suo appartamento è in un palazzo popolare con case di ringhiera. Due finestre in croce”, chiosa la donna. Quale sarà la verità? Non resta che attende sviluppi.