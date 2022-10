6.6 milioni di ‘mi piace’ e 357.000 ‘follower’ su TikTok. La sua specialità? Consigli di bellezza per rimanere sempre giovani. No, non stiamo parlando di una divinità della mitologia greca bensì di Isabelle Lux, beauty influencer attiva anche su Instagram e YouTube. La ragazza, che è per metà francese e per metà americana, è nata nel 1991 ma per molti utenti che la seguono “sembra un’adolescente”. Così Isabelle ha conquistato i social e la stampa. Di lei ne hanno parlato anche i New York Post e il Sun, riportando alcuni suoi ‘trucchetti’ (sebbene, va sottolineato, Isabelle non è una dermatologa). Ma quali sono questi ‘trucchetti’? Cominciamo dallo ‘slugging’ ovvero la consuetudine, proveniente dalla Corea del Sud, di spalmare sul viso uno strato di vaselina pura dopo la skincare, per mantenere l’idratazione costante. Isabelle dice che può confermare che la tecnica funziona dato che la usa da circa 15 anni. Andiamo avanti. Un altro ‘diktat’ da rispettare è quello di non usare mai l’asciugamano con cui normalmente ci si asciuga il viso o le mani, perché sono “troppo ruvidi e contengono tonnellate di batteri”.

È preferibile, invece, utilizzare un asciugamano specifico o anche solo un tovagliolo di carta, secondo il punto di vista della ragazza di New York. Poi ancora, sarebbe bene non lavare il viso mentre si è sotto la doccia. Questo perché si corre il rischio che i prodotti utilizzati per i capelli vengano assorbiti dalla pelle, oltre al fatto che l’acqua troppo calda non fa bene alla pelle. E per le rughe? “Impara a dormire con una maschera per gli occhi di seta ogni singola notte, altrimenti sviluppi tutte queste rughe sul lato del viso che niente può riparare”. Consigli economici in fin dei conti anche se lei, in realtà, spende circa 1.000 dollari al mese per l’estetica. Sì, mille, come canta Orietta Berti. E come fa ad arrivare ad una cifra così alta? Lo ha spiegato lei stessa in un altro TikTok. “Unghie: 23 dollari a settimana, parrucchiere: 62.5 dollari a settimana, decorazioni per capelli 60 dollari al mese” e ancora 5 dollari a settimana per la cura del corpo, più di 8 dollari a settimana per il profumo e poi 25 dollari a settimana per i trucchi, 37.5 per la skincare e 100 a settimana per la palestra. “Un totale di 276.13 dollari a settimana, cioè 1,104.52 al mese”, ha infine concluso lei.