“Quando ci siamo lasciati non siamo rimasti amici. Solo più tardi, all’incirca 18-19 anni fa, ci siamo ritrovati e siamo rimasti sempre in contatto nel corso degli anni”. Gwyneth Paltrow, attrice e ormai anche affermata imprenditrice con il suo sito Goop, ha detto queste parole a ET Entertainment Tonight a proposito di Brad Pitt. Ah! Che coppia Brad e Gwyneth! Era il lontano, anzi lontanissimo 1990 quando i due si misero insieme facendo sognare mezzo mondo. Sei anni d’amore e poi addio, un addio raccontato da ogni possibile giornale e non solo di gossip. Ora Gwyneth spiega cosa è accaduto “dopo”, che poi è quello che accade quando molte relazioni finiscono: amici? Mai. Ma per davvero. In questo caso però l’amicizia con Brad Pitt è tornata, con la complicità dell’attuale marito di Paltrow, Brad Falchuk. E cosa ne pensa oggi di Brad Pitt, Gwyneth? “Semplicemente lo adoro. È una persona straordinaria, è un abile imprenditore, una persona piena di talento e creatività. Sono una sua grande fan“.