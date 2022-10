La tennista rumena Simona Halep è stata temporaneamente sospesa perché è risultata positiva al doping durante un controllo svolto nel corso degli Us Open, tra fine agosto e inizio settembre. Il campione analizzato conteneva tracce di Roxadustat, farmaco utilizzato contro l’anemia che stimola la produzione di emoglobina e globuli rossi e che è contenuto nella lista delle sostanze proibite della Wada (l’agenzia mondiale antidoping).

Finché sarà sospesa, Halep non potrà partecipare a nessun torneo. Nel frattempo, la giocatrice può chiedere le controanalisi sul campione B. È uno choc per tutto il mondo del tennis, che perde almeno momentaneamente una ex numero uno al mondo e uno dei volti più importanti del circuito femminile. La Halep ha affidato le sue parole a un post su Twitter: “Combatto per la verità”, ha scritto. “L’idea di imbrogliare non mi è mai passata per la mente nemmeno una volta, va contro ogni valore con il quale sono stata educata”, ha aggiunto Halep. Promettendo di “combattere fino alla fine”, perché ne va “dell’onore e della storia d’amore che vivo da 25 anni con il gioco del tennis”.