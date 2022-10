Con un video pubblicato sui social network, Giuseppe Conte annuncia l’adesione ufficiale del Movimento 5 stelle alla manifestazione per la pace del 5 novembre. E rivolge un appello anche alle altre forze politiche. “Devono tacere le armi e parlare la politica. Scenderemo in piazza a fianco dei cittadini e delle associazione senza bandiere e simboli di partito. Perché la pace non ha e non deve avere colori politici. Spero di camminare anche al fianco di chi ha sensibilità politiche diverse dalle mie, ma con cui condivido la volontà di difendere la costituzione e l’articolo 11 della nostra Carta”