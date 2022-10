Pd, M5s e Terzo Polo, Coalizione “Europe For Peace”, la cessate il fuoco‘ e per la promozione di un negoziato e di una conferenza internazionale per fermare il conflitto in Ucraina. Dopo le divisioni tra i partiti e le polemiche incrociate tra in ordine sparso sulle iniziative per la pace , è stata presentata a Roma in Campidoglio da diverse associazioni della società civile, riunite nellala manifestazione del prossimo 5 novembre contro la guerra, per l’immediato ‘‘ e per la promozione di une di unaperfermare il conflitto in “A otto mesi dall’invasione della Russia pensiamo sia arrivato il momento di spingere per un negoziato multilaterale, internazionale“, ha spiegato Francesco Vignarca, della Rete pace e disarmo.

A promuovere l’iniziativa un ampio fronte trasversale che rivendica la propria autonomia: “ Questa sarà la manifestazione della società civile italiana, non è promossa da alcun partito. Saranno i benvenuti, se aderiranno alla nostra piattaforma“, ha spiegato nel corso della presentazione Sergio Bassoli, della Rete italiana Pace e Disarmo. E ancora: “Polemiche tra i partiti e distinguo sulle piazze? Ci saremmo aspettati che progressisti e democratici avessero fatto una corsa per scendere in piazza quando erano al governo. Ma ora si era creata una sorta di Opa sul movimento per la pace, così abbiamo ritenuto importante marcare la nostra autonomia e indipendenza“. “Il nostro documento è chiaro: cessate il fuoco e negoziato. Da qui bisogna partire. La questione non è vincere la guerra, ma vincere la pace. Nessuno di noi può essere neutrale: non siamo equidistanti, ma siamo equivicini. Alle vittime ucraine, ma anche agli obiettori di coscienza e ai pacifisti russi che non vogliono la guerra”, ha continuato Giulio Marcon di ‘Europe for peace’ nella sala della Protomoteca in Campidoglio.