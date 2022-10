Il Collegio 7 (980mila spettatori con il 5,9%) è cominciato su RaiDue. Non una partenza col botto ma vediamo se i protagonisti di questa stagione conquisteranno il cuore degli spettatori. Può farcela Zelda Nobili? 15 anni, milanese che vive a Trieste, ha subito dato un’opinione tranchant su una band amata dai suoi coetanei (ma non solo), i Maneskin. “Non li sopporto, perché li trovo molto commerciali. Damiano dei Maneskin è il più impostato di tutti sicuramente. La macchietta del gruppo”, ha detto la ragazza nella clip di presentazione. Una personalità destinata a “venire fuori” in questa stagione del Collegio? Vedremo.