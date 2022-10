Pensava fosse un brufolo, invece era un rumore raro. È quanto successo all’influencer Khloé Kardashian che, in una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram, ha deciso di raccontare quanto le è successo nelle ultime settimane, rivelando così di essersi sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per l’asportazione di un raro tumore sulla guancia. “Ho visto diverse notizie sulla benda che ho sul viso, molti di voi si sono chiesti perché la metto da diverse settimane. Dopo aver notato una piccola escrescenza sul volto, ho pensato che fosse qualcosa di banale come un brufolo, ma non è andato via per 7 mesi, così ho deciso di fare una biopsia. Sono fortunata e ora ho una cicatrice a raccontare la mia storia. La maggior parte delle persone non sono così fortunate, io vi sarò per sempre riconoscente”, ha esordito mostrando nel dettaglio il volto. Da qualche tempo, infatti, la sorella minore della ben più nota Kim Kardashian, si mostrava con una vistosa benda sul viso e la cosa stava facendo preoccupare i suoi fan, che avevano capito subito che non si trattava dell’ennesima trovata estetica dell’influencer.

E ancora, ha spiegato: “Il dermatologo Tess Mauricio l’ha esaminata una seconda biopsia è stata fatta dal Dr. Daniel Behroozan perché quello che hanno visto entrambi è incredibilmente raro per qualcuno della mia età. Qualche giorno dopo mi è stato detto che avevo bisogno di un intervento chirurgico immediato per rimuovere un tumore dal mio viso. Ho chiamato il Dottor Garth Fischer in persona, un caro amico della mia famiglia e uno dei migliori chirurghi di Beverly Hills, sapevo che si sarebbe preso cura della mia faccia in modo impeccabile”.

Adesso il peggio è alle spalle e l’intervento è andato per il meglio: “Sono grata che il Dottor Fischer sia riuscito a fare tutto, ora i contorni appaiono definiti, sono nella fase di guarigione. Quindi eccoci… Continuerete a vedermi con delle bende e quando potrò toglierle probabilmente vedrete una cicatrice”. Quindi Khloé ha voluto lanciare un appello ai suoi fan: “Sto condividendo questa storia questa storia con voi in modo tale che tutti vi ricordiate di fare i controlli, e frequentemente. A 19 anni ho avuto un melanoma sulla schiena, feci un intervento per rimuoverlo, quindi sono predisposta a questo tipo di malattie. E anche se non lo siete, dovete controllarvi sempre. Io porto la protezione solare ogni giorno. Quindi prendete seriamente queste cose: controllatevi regolarmente e fate check-up annuali. Ringrazio i dottori, so quanto non avrebbero voluto fare un taglio sulla mia faccia, ma lo avete fatto per proteggermi – ha poi concluso -. Mi fido di voi in tutto e sono grata che lo abbiamo preso in tempo“.