Il camion bomba esploso sul ponte di Crimea sarebbe stato ispezionato a un check-point russo prima di saltare in aria. Lo riferisce il canale Telegram Mash, citato da Unian, mostrando un video dei presunti controlli, registrati da telecamere di sorveglianza, durante i quali non sarebbe stato rinvenuto nulla di sospetto sul veicolo e sul conducente. Il mezzo, che trasportava pellet, non sarebbe stato controllato con scanner ai raggi X.