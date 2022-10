I dipendenti del servizio di emergenza statale hanno soccorso una famiglia che era sotto le macerie a seguito di un attacco missilistico notturno da parte dell’esercito russo sulla città di Zaporizhzhia, in Ucraina. In uno dei paesi della periferia, un razzo ha colpito l’area della casa privata di una famiglia, con l’edificio che è stato parzialmente distrutto. A seguito della distruzione delle strutture, la famiglia, che si nascondeva in cantina, è rimasta bloccata e intrappolata. I soccorritori giunti sul posto, utilizzando attrezzature speciali, hanno tratto in salvo la donna, l’uomo e il bambino estraendoli dalle macerie. Fortunatamente la famiglia soccorsa non ha avuto bisogno di assistenza medica. In totale sono stati coinvolti undici soccorritori e due unità di equipaggiamento speciale.