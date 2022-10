Paolo Bonolis a cuore aperto con Silvia Toffanin. Il conduttore è stato ospite del salotto di Verissimo nella puntata andata in onda domenica 9 ottobre e, con l’occasione di presentare il suo primo romanzo “Notte fonda“, ha ripercorso la sua vita, tra carriera e privato. Immancabile, quindi, la domanda sul suo rapporto con Sonia Bruganelli, tanto più alla luce delle recenti voci di crisi che aleggiavano sul loro matrimonio: “Ci vogliamo bene“, ha assicurato Bonolis. “Il Grande Fratello lo seguo come posso perché dura tanto, tanto. Lei come sempre è molto brava, molto lucida e ha una peculiarità che in casa spesso ha creato problemi e a volte li ha risolti, non si tiene un sorcio in bocca – ha confidato ancora -. Questo, per quel genere di trasmissioni, è perfetto. Essendo una donna brillante e intelligente, cammina con serenità in quel territorio”.

Quindi la padrona di casa gli ha chiesto conto di una frase detta proprio dalla moglie nelle scorse settimane, quando ha dichiarato che “Io e Bonolis dormiamo in case separate”: “Questo è un tema molto delicato – ha replicato il conduttore -. Nel senso che io ho acquistato un appartamento adiacente al nostro, abbiamo fatto una porta, abbiamo ampliato e quindi si sono create più stanze. I lavori non sono ancora terminati. Però capisco che è un tema che può colpire profondamente l’animo degli italiani, mi ha chiamato anche Mattarella, anche Draghi voleva occuparsene, ma ora si sta spostando su altri fronti. Il nuovo Governo sta lavorando a un nuovo ministero che dovrebbe essere quello dei diritti e dei doveri coniugali, dove verrà fatta una legge per capire se sia possibile non avere la stessa ubicazione da dormienti”, ha ironizzato con la sua solita verve scherzosa.