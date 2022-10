I lavoratori di Trenord sciopereranno sabato 8 e domenica 9 ottobre. Non sono previste fasce di garanzia. Lo stop ai servizi in Lombardia sarà tra le 21 di sabato e le 21 di domenica: l’iniziativa è stata indetta dai sindacati 1A Pdm e 1b Pdb. Sono comunque previste alcune tutele per i viaggatori che prenderanno il treno sabato sera: arriveranno a destinazione, spiegano le Ferrovie, i mezzi di trasporto con un orario di partenza precedente alle 21 e il termine corsa prima delle 22.

Per i viaggiatori che dovessero andare a Malpensa, se i lavoratori del Malpensa Express aderiranno allo sciopero, sarà comunque possibile arrivare in aeroporto con autobus diretti che partiranno da Milano e da Stabio. Nel fine settimana sul sito di Trenord saranno disponibili informazioni in tempo reale.