I vigili del fuoco sono intervenuti nella mattina di mercoledì 5 ottobre, nello stabile che ospita il negozio Prada in via Montenapoleone, nel centro di Milano, per domare un principio d’incendio di un quadro elettrico al primo piano. La famosa via del quadrilatero della moda è stata parzialmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza