Due pregiudicati di 38 e 43 anni sono stati fermati dagli agenti della polizia perché accusati di aver rapinato nel centro di Milano, armati di pistola, un inglese dell’orologio di lusso che aveva al polso. Il 22 settembre, hanno ricostruito gli agenti coordinati dalla Procura di Milano, i due, entrambi italiani, dopo aver osservato la vittima entrare in un supermercato di via Vincenzo Monti con al polso un orologio Rolex Oyster Perpetual, del valore di circa 15mila euro, lo hanno seguito fino dentro il portone di casa in via Tamburini, poco distante. Uno ha puntato una pistola al volto della vittima obbligandola a consegnare l’orologio. Sono scappati in sella a uno scooter. Gli agenti del Commissariato Centro, sulla base della descrizione fornita dalla vittima e dell’analisi dei video delle telecamere di videosorveglianza, sono risaliti alla targa dello scooter, risultato rubato, e all’identità di uno dei rapinatori.